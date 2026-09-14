В Свердловской области уровень безработицы вырос сильнее всего в России

Наиболее существенно уровень безработицы в России вырос в Свердловской области по итогам второго квартала — на 1,2 процентного пункта относительно второго квартала 2025 года, следует из аналитики «РИА Новости». Среднее время поиска работы составляло 5,7 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Ниже уровень оказался в Кемеровской области, Москве и Приморском крае и еще в 16 регионах, а в 14 остался без изменений. При этом общероссийский уровень безработицы остается низким — 2,2%.

Среди других уральских регионов Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) стал одним из субъектов, где этот показатель наиболее низок — он занял третье место, работу здесь возможно найти за 3,9 месяца. На седьмой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — в регионе время на поиски работы занимает 1,5 месяца.

Ирина Пичурина