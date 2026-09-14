Вентиляцию челябинского драмтеатра реконструирует самарская компания

Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области заключил контракт на капитальный ремонт вентиляции служебной части драматического театра имени Наума Орлова с ООО «Согис» (Самарская область). Стоимость работ составила 247,8 млн руб., указано на портале госзакупок.

Компании необходимо будет разработать проектную документацию для обновления системы, в которую входят вентиляционные камеры, вентиляционный центр и воздухозаборная шахта, и заняться самим капитальным ремонтом. При этом требуется максимально сохранять подлинные конструкции здания. Срок окончания работ — ноябрь 2027 года. Подрядчика удалось найти с четвертого раза — на участие в первых трех аукционах никто не заявился.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Согис» зарегистрировано в Самаре в 2013 году. Учредителями являются Алексей Выволокин и Игорь Шибаев, генеральным директором — Алексей Выволокин. Выручка организации за 2025 год составила 342,1 млн руб., чистая прибыль — 11,1 млн руб. В портфеле подрядчика — 25 госконтрактов на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия по стране.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре 2024 года театр драмы открылся после двухлетнего ремонта. Под обновление попал как фасад здания, так и главная сцена внутри. Также ремонтные работы провели в фойе и других помещениях. 15 марта 2025 года в фойе на первом этаже театра драмы было обнаружено провисание подвесного потолка, было принято решение отменить спектакли. Вызванный на место происшествия подрядчик решил демонтировать всю конструкцию подвесного потолка. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Советского района Челябинска.

Виталина Ярховска