В Оренбуржье за сутки произошло 7 ландшафтных пожаров

За прошедшие сутки на территории Оренбургской области произошло 25 пожаров, среди которых 18 техногенных и 7 ландшафтных. В одном из них, как сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общая площадь возгораний составила 30 га. Также произошел пожар в селе Баширово Ташлинского района: возгорание случилось в бане. Во время тушения выяснилось, что местная жительница 1963 года рождения получила ожоги.

В течение указанного периода спасатели дважды выезжали для ликвидации последствий ДТП. Всего в авариях пострадали пять человек, в том числе подросток, уточнили в ведомстве. Происшествий на водных объектах при этом не зафиксировано.

Яна Вежлева