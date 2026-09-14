Лимит по кредитным картам в Челябинской области упал на 10%

В августе 2026 года средний лимит кредитных карт, выданных жителям Челябинской области, составил 103 тыс. руб. Это на 10% меньше, чем в июле, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В конце лета количество одобренных южноуральцам кредиток выросло на 14%, до 40,2 тыс. Объем лимитов тоже увеличился — на 3%, до 4,1 млрд руб. По стране число выданных в августе кредитных карт достигло 1,5 млн (+11%), объем лимитов — 173,4 млрд руб. (+6%). Средний лимит сократился на 6 тыс. руб., до 113 тыс. руб.

Виталина Ярховска