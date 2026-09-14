В Челябинске в ДТП погибла пешеход

После наезда автомобиля в Челябинске погибла пешеход. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, поздним вечером 13 сентября у дома №65 на Троицком тракте 56-летний водитель Lada Granta сбил 67-летнюю местную жительницу, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу. Она погибла на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска