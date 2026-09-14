Том Холланд стал самым кассовым актером в мире
Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали $15,5 млрд.
Как пишет DiscussingFilm, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга — Зои Салданью ($15,47 млрд) и Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд). Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Том Холланд смог благодаря участию в двух самых кассовых фильмах 2026 года — «Человек-паук: Новый день» ($2,4 млрд) и «Одиссея» ($1,4 млрд).
Тому Холланду 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров.
Лидерство Тома Холланда в рейтинге самых кассовых актеров опирается на выдающиеся результаты двух его последних фильмов. «Человек-паук: Новый день» стал вторым в истории фильмом, преодолевшим отметку в $1 млрд за шесть дней проката, — быстрее это удавалось только «Мстителям: Финал» 2019 года, собравшему $1,2 млрд за три дня. При бюджете в $225 млн картина за 17 дней преодолела $2 млрд, став восьмым фильмом в истории, достигшим такой суммы, а ее стартовые сборы в США и Канаде превысили $360 млн — рекорд американского проката.
Второй вклад в совокупный результат актера внесла «Одиссея» Кристофера Нолана, которая превысила $1 млрд в мировом прокате спустя три недели после выхода: $429,6 млн собрано в США и $578,8 млн в других странах. Для Нолана это первый фильм с 2012 года, преодолевший миллиардную отметку. Таким образом, оба проекта 2026 года дали Холланду прирост сборов, позволивший обойти Зои Салданью и Скарлетт Йоханссон в общем зачете.