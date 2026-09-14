В Сирии вспыхнули протесты из-за повышения цен на бензин

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о пересмотре цен принималось на фоне структурной нехватки топлива. До конфликта в 2011 году Сирия добывала около 380 тыс. баррелей нефти в день, тогда как в районах под контролем Дамаска в 2022 году добыча составляла около 80 тыс.; поставки нефтепродуктов и готового топлива при этом находились под санкциями США и ЕС. Такая зависимость от ограниченного внутреннего производства и труднодоступного импорта создает постоянное давление на снабжение и расходы на поддержание прежних субсидированных цен.

Субсидия уже корректировалась количественно: в феврале 2021 года месячную норму бензина по сниженной цене сократили со 100 до 75 литров на человека. На фоне острой нехватки топлива в декабре 2022 года это сопровождалось резким ростом цен на бензин и перебоями, затронувшими практически все сектора, поэтому повышение цен означает не только более дорогую заправку, но и дальнейшее сужение доступной населению льготы.