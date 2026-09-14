Школьники продолжат обучение в дни выборов в Госдуму

Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов в Госдуму, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В школах, где удастся разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. Там, где такой возможности нет, для школьников организуют внеклассные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Такой подход позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, а также сделать дни выборов интересными и полезными для школьников»,— сказал Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В некоторых регионах также пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний. 28 августа досрочное голосование началось в 12 регионах, где было введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях.