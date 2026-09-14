Школьники продолжат обучение в дни выборов в Госдуму
Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов в Госдуму, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В школах, где удастся разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме. Там, где такой возможности нет, для школьников организуют внеклассные мероприятия.
Министр просвещения России Сергей Кравцов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Такой подход позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, а также сделать дни выборов интересными и полезными для школьников»,— сказал Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.
Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В некоторых регионах также пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний. 28 августа досрочное голосование началось в 12 регионах, где было введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях.
Главное ограничение связано с тем, что на выборах 2021 года 46 тыс. из 96 тыс. избирательных участков размещались в образовательных организациях. Трехдневное голосование пересекалось с расписанием уроков в пятницу, а в некоторых школах и в субботу, поэтому режим работы приходилось подбирать на месте.
Если развести потоки учащихся и избирателей нельзя, учебный день заменяется не обычными уроками, а организованной программой вне школы: школьникам могут быть предложены экскурсии и другие просветительские мероприятия за пределами учебного заведения.
Опыт предыдущего года показывал, что руководители большинства школ находили возможность развести потоки учащихся и избирателей, а решение принималось каждой школой в индивидуальном порядке.