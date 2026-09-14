SpaceX вывела на орбиту три спутника связи для европейского SES

Ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX вывели на орбиту три спутника связи O3b mPOWER европейского телекоммуникационного оператора SES SA.

Старт состоялся с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Космические аппараты, созданные корпорацией Boeing Co., успешно вышли на заданную средневысокую околоземную орбиту спустя 50 минут после запуска.

С учетом этой миссии орбитальная группировка O3b mPOWER увеличилась до 13 единиц. Спутники призваны расширить пропускную способность существующей системы из 20 аппаратов O3b и обеспечить высокоскоростной интернет и мобильную связь по всему миру.

Спутниковый оператор SES оказывает услуги коммерческому сектору, правительственным структурам, а также предоставляет высокозащищенные каналы связи для вооруженных сил. Компания является вторым по величине спутниковым оператором в мире после Intelsat.