WP: Агентство нацбезопасности США проведет масштабную реструктуризацию

Агентство национальной безопасности США готовят к самой масштабной реструктуризации за последние 10 лет, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Инициатором стал глава ведомства генерал армии Джошуа Радд. План реформы предусматривает создание в штаб-квартире в Форт-Миде пяти новых центров: по искусственному интеллекту, Китаю, кибербезопасности, боевой поддержке и глобальной разведке. Каждое направление возглавит «директор по миссии». На эти посты генерал Радд рассматривает в том числе кандидатов извне ведомства.

Согласно реформе, Отдел операций специализированного доступа (TAO) — элитное хакерское подразделение — войдет в состав центра глобальной разведки и получит увеличение бюджета.

«Они признали, что пока не знают, как именно будут это делать, поэтому собираются спешить с решениями, которые можно будет отменить, если они окажутся неверными»,— сообщили WP бывшие чиновники, знакомые с деталями плана.

Проекты изменений должны быть представлены до конца месяца, отмечают собеседники агентства. Запуск запланирован на середину октября, а выход на полную оперативную мощность — на январь 2027 года. Эксперты и сотрудники ведомства опасаются, что поспешность может повторить неудачу предыдущей реструктуризации 2016 года, которая так и не была завершена в полном объеме.