Директор ЗАЭС поддержал присутствие экспертов МАГАТЭ на станции

Директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрий Черничук назвал целесообразным присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. По его словам, организация правдиво информирует о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности.

«Поэтому я тоже не считаю лишним нахождение экспертов хотя бы по одной простой причине, что МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической, ядерной, радиационной безопасности Запорожской АЭС»,— сказал господин Черничук в разговоре с ТАСС. При этом он назвал глубоко некорректными политические заявления и позицию МАГАТЭ о принадлежности станции.

Эксперты МАГАТЭ постоянно присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года.