Директор ЗАЭС поддержал присутствие экспертов МАГАТЭ на станции
Директор Запорожской АЭС (ЗАЭС) Юрий Черничук назвал целесообразным присутствие экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. По его словам, организация правдиво информирует о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности.
«Поэтому я тоже не считаю лишним нахождение экспертов хотя бы по одной простой причине, что МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической, ядерной, радиационной безопасности Запорожской АЭС»,— сказал господин Черничук в разговоре с ТАСС. При этом он назвал глубоко некорректными политические заявления и позицию МАГАТЭ о принадлежности станции.
Эксперты МАГАТЭ постоянно присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года.
Практический смысл присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС — в технической проверке, а не в вынесении политических оценок. В круг задач входят оценка физического ущерба и условий работы персонала, проверка работоспособности систем безопасности и охраны, а также инвентаризация ядерных материалов на станции. Это дает основу для независимого информирования о состоянии объекта в пределах мандата миссии.
При этом осмотр не гарантирует установления всех обстоятельств каждого инцидента. Так, после пожара на градирне в августе 2024 года инспекторы не обнаружили внутри следов сгоревших покрышек, а их отчет не внес полной ясности в вопрос о причине возгорания.