Основные события партийной жизни и предвыборной кампании 7—13 сентября

“Ъ” завершает серию материалов, в которых мы еженедельно освещали и оценивали ход кампании по выборам в Госдуму. 18 сентября начнется трехдневное голосование, в ходе которого свою оценку партиям и кандидатам дадут избиратели. Поэтому прошедшая неделя была, по сути, финальной.

Последние дебаты-2026 в федеральном телеэфире состоялись утром 11 сентября. Они проходили в течение двух недель на пяти телеканалах в разных форматах. Оценивая эти выступления, опрошенные “Ъ” эксперты пришли к выводу, что большинство партий «добротно отработали обязательную программу», сделав ставку на «тяжеловесов» и поборовшись прежде всего за сохранение базового электората. Заметным предвыборным телесобытием стало и появление в эфире новых агитационных роликов.

Еще одним признаком скорого окончания кампании стала публикация традиционных прогнозов двух крупнейших социологических служб — Аналитического центра ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Главные отличия в прогнозах касались судьбы третьего места и количества партий в новой Думе. Сами партийцы на прошлой неделе тоже постарались привлечь внимание избирателей масштабными запоминающимися событиями.

Подробнее — в спецпроекте «Ъ» «Навстречу выборам».