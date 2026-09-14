Bild: хакеры получили секретные документы Берлина об уязвимости перед дронами

Хакеры группировки Rhysida взломали внутреннюю сеть сената Берлина и выложили в открытый доступ конфиденциальные отчеты о критической уязвимости городской инфраструктуры перед беспилотниками. Об этом сообщает газета Bild.

В открытый доступ попало 5,79 терабайта данных — около 1,5 млн файлов. В их числе внутренние отчеты, пароли и личные данные граждан. Хакеры опубликовали данные после отказа властей платить выкуп в €2 млн.

Согласно некоторым документам совместного авиационного ведомства Берлина и Бранденбурга за 2025 год, эксперты предупреждали, что БПЛА могут в любой момент доставить взрывные устройства в охраняемые зоны, а действующие меры защиты аэропорта Берлин-Бранденбург неэффективны. В опубликованных документах также упоминаются инциденты с пролетом дронов над терминалами аэропорта, а также случай с обнаружением БПЛА со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле.