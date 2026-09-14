Bild: хакеры получили секретные документы Берлина об уязвимости перед дронами
Хакеры группировки Rhysida взломали внутреннюю сеть сената Берлина и выложили в открытый доступ конфиденциальные отчеты о критической уязвимости городской инфраструктуры перед беспилотниками. Об этом сообщает газета Bild.
В открытый доступ попало 5,79 терабайта данных — около 1,5 млн файлов. В их числе внутренние отчеты, пароли и личные данные граждан. Хакеры опубликовали данные после отказа властей платить выкуп в €2 млн.
Согласно некоторым документам совместного авиационного ведомства Берлина и Бранденбурга за 2025 год, эксперты предупреждали, что БПЛА могут в любой момент доставить взрывные устройства в охраняемые зоны, а действующие меры защиты аэропорта Берлин-Бранденбург неэффективны. В опубликованных документах также упоминаются инциденты с пролетом дронов над терминалами аэропорта, а также случай с обнаружением БПЛА со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле.
Уязвимость аэропортов связана не только с техническим обнаружением беспилотников, но и с распределением полномочий. По состоянию на конец августа 2026 года у части аэропортов Германии не было юридического разрешения самостоятельно выявлять дроны за пределами своей территории, а право на активную защиту для объектов критической инфраструктуры только предлагалось закрепить в законодательстве.
Практическая сторона этой проблемы проявилась 31 октября 2025 года: появление дрона почти на два часа остановило работу аэропорта Берлин-Бранденбург, а поиски аппарата с вертолета не дали результата. То есть даже после фиксации угрозы возможности быстро установить местонахождение дрона и восстановить работу аэропорта оказались ограниченными.
В сентябре 2026 года власти Германии планировали расширить мобильные полицейские подразделения по защите от дронов, разместив их в девяти стратегически важных городах, включая Берлин, с функциями уничтожения и обезвреживания беспилотных и взрывных устройств. Одновременно защиту от БПЛА намеревались сделать обязанностью не только полиции, но и компаний критической инфраструктуры, закрепив для них право на активную защиту.