Советник премьера Британии заявил о провале «компромисса в Анкоридже» по Украине

Россия перестала заявлять о согласии США с тем, что Украина должна пойти на территориальные уступки, заявил советник премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. По его словам, это означает смерть «анкориджских договоренностей».

«Так называемый "компромисс в Анкоридже" окончательно мертв. Мы можем перестать о нем беспокоиться. С ним покончено. Теперь мы можем искать серьезные пути достижения урегулирования путем переговоров»,— сказал он на конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве (цитата по «Би-Би-Си»).

В августе 2025 года президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели переговоры в городе Анкоридж на Аляске. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Детали переговоров стороны не раскрывали. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вашингтон требовал от Киева вывести войска с территории Донбасса ради гарантий безопасности.