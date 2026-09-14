Советник премьера Британии заявил о провале «компромисса в Анкоридже» по Украине
Россия перестала заявлять о согласии США с тем, что Украина должна пойти на территориальные уступки, заявил советник премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. По его словам, это означает смерть «анкориджских договоренностей».
«Так называемый "компромисс в Анкоридже" окончательно мертв. Мы можем перестать о нем беспокоиться. С ним покончено. Теперь мы можем искать серьезные пути достижения урегулирования путем переговоров»,— сказал он на конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве (цитата по «Би-Би-Си»).
В августе 2025 года президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели переговоры в городе Анкоридж на Аляске. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта. Детали переговоров стороны не раскрывали. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Вашингтон требовал от Киева вывести войска с территории Донбасса ради гарантий безопасности.
В январе 2026 года российскую трактовку «анкориджских договоренностей» описывали как передачу Украине требования отдать всю восточную часть Донецкой области при заморозке боевых действий по нынешней линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. То есть речь шла не только о границе, но и о пакете: территориальное решение на востоке в обмен на отказ от попыток изменить положение на юге.
Такая конструкция предполагала, что огонь прекратится лишь после того, как Россия и Украина признают приемлемыми все пункты мирного плана. США при этом предлагали для спорных районов Донбасса, которые украинские войска не вывели бы оттуда, другой вариант — демилитаризованную или свободную экономическую зону под особым управлением; американский госсекретарь в августе 2026 года говорил, что формула провалилась из-за ее неприятия Киевом.
После отказа от прежней трактовки сторонам приходится заново связывать территориальный вопрос с условиями безопасности. В феврале 2026 года Владимир Зеленский отвергал вывод украинских войск из Донбасса и добивался увеличения срока предлагавшихся США гарантий безопасности с 15 до 30 или 50 лет, а в сентябре обсуждался новый вариант с полным прекращением огня, выводом войск из Донбасса и части Запорожской области, референдумом и выборами.