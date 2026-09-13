В Стамбуле из-за возгорания автобуса при ДТП погибли два пассажира

В Стамбуле в результате аварии с междугородним автобусом погибли два человека. Еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил стамбульский губернатор Давут Гюль, пишет Hurriyet.

Как указывается в публикации, автобус выполнял рейс из города Диярбакыр на юго-востоке Турции в Стамбул. Около пункта оплаты в районе Эюпсултан из-за мокрой от дождя дороги водитель не справился с управлением. Автобус врезался в столб и загорелся.

Пожарные начали тушить огонь примерно через 5–6 минут, но из-за быстрого распространения пламени большая часть автобуса сгорела, рассказал глава города. При пожаре два человека погибли. Восемь человек госпитализировали. Состояние одного из них — критическое. Еще восемь пассажиров не пострадали.