Минэнерго предложило изменить правила последних отборов модернизации старых ТЭС

Минэнерго предлагает изменить правила последних отборов по программе модернизации старых ТЭС, чтобы перераспределить мощности в пользу Сибири и Дальнего Востока и включить крупные проекты, не умещающиеся в текущие квоты. Эти инициативы обсуждались на совещании в министерстве (“Ъ” видел протокол от 9 сентября).

Минэнерго предлагает повысить предельный объем отбора для Сибири и Дальневосточного федерального округа до 1 ГВт и признавать отобранным замыкающий по показателю эффективности проект, если превышение общей квоты составит не более 500 МВт. Также предлагается увеличить на 10% оплату мощности для объектов, расположенных в изолированных энергосистемах, если они отобраны до 2025 года. «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании), согласно протоколу совещания, продолжает настаивать на увеличении общей квоты до 4 ГВт. Но, по данным на третий квартал, задержки с поставками основного оборудования достигают уже 7,1 ГВт.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) указывают, что модернизация дешевле нового строительства, поэтому они поддерживают совершенствование и дальнейшее использование механизма отборов по модернизации ТЭС. В «Силовых машинах» отмечают, что предлагаемые параметры не решают задачи развития генерации и загрузки российских машиностроителей. В СПЭ считают целесообразным утвердить квоты отбора на 2030 год в объеме 2,5 ГВт для первой ценовой зоны и 1,5 ГВт для второй. В «Сообществе потребителей энергии» полагают, что следует отложить проведение отборов на один-два года, а также перенести срок ввода уже отобранных, но некритичных проектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мощность разворачивается на восток».