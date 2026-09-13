Умер народный художник России Владимир Молодкин

Народный художник России, мастер мстёрской лаковой миниатюры Владимир Молодкин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Молодкин

Фото: Официальный канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева Владимир Молодкин

Фото: Официальный канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева

По словам главы региона, господин Молодкин умер вчера. «Владимир Николаевич — истинный патриот Владимирской земли, чье имя неразрывно связано со всемирно известной Мстёрой», — заявил Александр Авдеев. Он добавил, что церемония прощания состоится 14 сентября во Мстёре.

Владимир Молодкин родился во Владимирской области. В 1965 году он окончил Мстёрскую художественную профтехшколу им. Модорова, а два года спустя начал работать на фабрику лаковой миниатюры «Пролетарское искусство». В конце 1980-х художник преподавал в Мстёрском художественном училище. Он также занимался иконописью.

Мстёрская миниатюра — это русский народный художественный промысел, возникший в поселке Мстёра. Миниатюрную живопись выполняют темперными красками на папье-маше.

Произведения Владимира Молодкина хранятся по всей России, в том числе в собраниях Русского музея. Среди известных его работ — «Марфа Посадница», серия «Славяне» и икона «Рождество Господа». В 2014 году заслуги Владимира Молодкина были отмечены званием заслуженного художника РФ, а в 2023-м — народного художника России.