Составлено ИИ-Ассистентъ

В Иране уже действует система добровольческих формирований «Басидж», основанная осенью 1979 года и входящая в состав Корпуса стражей исламской революции. Формально в нее принимали граждан с 18 лет, однако во время ирано-иракской войны в таких формированиях участвовали и 12-летние дети, и 80-летние старики, иногда без оружия — то есть их роль исторически не сводилась к службе в регулярных боевых частях.

В марте 2026 года власти снизили минимальный призывной возраст до 12 лет и начали привлекать несовершеннолетних к добровольной службе в тылу: медицинской помощи, охране контрольно-пропускных пунктов и приготовлению пищи. В апреле сообщалось о планах США провести наземную операцию для захвата острова Харк, через который Иран экспортирует 90% нефти, рассчитывая тем самым добиться открытия прохода через Ормузский пролив. Набор добровольцев для возможной войны с американскими сухопутными войсками охватывает в том числе подростков от 12 лет и включает не только военную подготовку, но и обеспечение тыла.