«Нижний Новгород» обыграл «Торпедо» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 11-го тура Первой лиги по футболу, сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Матч завершился со счетом 2:1. Оба гола в команде победителей — на счету Вячеслава Грулева (14-я и 52-я минуты с пенальти), со стороны «Торпедо» забил Алексей Каштанов (39-я минута).

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин назвал игру «тяжелейшей»: «Много борьбы. Болельщикам нравится такой футбол. К сожалению, сегодня не смогли забрать мяч под контроль. Но такие игры тоже надо выигрывать. Качественный, мощный соперник. У хозяев было сумасшедшее давление и много подач, но победа осталась за нами. Двигаемся вперед».

«Нижний Новгород» с 28 очками лидирует в турнирной таблице.

Людмила Аристова