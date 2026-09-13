В челябинском Театре драмы представили новую исполнительницу

Молодая актриса Валерия Васильева впервые вышла на сцену Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова в спектакле «Король Лир», сообщает корреспондент «Ъ-Южный Урал». Она исполнила роль Корделии, младшей дочери главного героя. По завершении постановки новую артистку публике представил главный режиссер театра Николай Осминов.

Дебют госпожи Васильевой состоялся в рамках очередного показа шекспировской трагедии. Николай Осминов, исполняющий в этой постановке роль шута, официально представил актрису зрителям во время финального выхода труппы на поклон.

Валерия Васильева была принята в состав челябинской драмы в августе 2026 года. В текущем году она окончила Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского (Красноярск) по специальности «артист драматического театра и кино» (мастерская Елены Бубновой). В рамках студенческих работ актриса была задействована в постановках «Вишневый сад» (Варя), «Тартюф, или обманщик» (Марианна), «Дорогая Елена Сергеевна» (Елена Сергеевна) и «Пролетая над гнездом кукушки» (проститутка). Госпожа Васильева также является дипломантом VIII фестиваля «Фабрика Станиславского».

Евгений Рыженьков