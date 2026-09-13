При пожаре в Нижнем Новгороде погибла 94-летняя пенсионерка

В Нижнем Новгороде при пожаре в квартире жилого дома погибла 94-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в многоквартирном доме на ул. Героя Чугунова. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Огонь потушили на площади 2 кв. м. К тушению привлекли 6 единиц техники и 24 пожарных. По словам представителей МЧС, существовала опасность распространения огня на другие квартиры дома.