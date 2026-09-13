Минобороны отчиталось об ударах по складам и военному производству в Одессе

ВС России нанесли удары по логистическим центрам в Одессе, где хранились грузы для обеспечения ВСУ, заявила пресс-служба российского Минобороны. Кроме того, в городе поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и цех по производству дронов.

Удары нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Как уточнили в ведомстве, ВС РФ поразили логистические центры «Пальма», Raben-Ukraine и «Одесса-22».

Кроме того, как рассказали в Минобороны, российские военные ударили по электроподстанциям «Новая» и «Усатово». Они обеспечивали функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.