Путин объяснил участникам фестиваля молодежи значение слова «мир»

Президент России Владимир Путин заявил, что слово «мир» в русском языке означает не только «дружбу» и «согласие», но также это — «планета» и «человечество». Эти значения должны найти отражение в «мире будущего», заявил президент участникам Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Такие значения, по словам Владимира Путина, многое объясняют в «характере многонационального народа России». «Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу», — отметил президент в приветственном видеообращении.

«Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития», — заявил Владимир Путин. По его словам, судьба человека не должна определяться гражданством, «кошельком» или происхождением. Каждый народ должен иметь равный доступ к лекарствам, воде, образованию и технологиям. «Если вы разделяете эти стремления — давайте вместе менять мир», — предложил российский президент.