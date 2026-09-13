Самолет Москва — Анталья совершил незапланированную посадку в Минводах

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Подробности инцидента не уточняются. В ведомстве сообщили, что соблюдение прав пассажиров взяла на контроль Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура.

По сведениям «РИА Новостей», речь идет о рейсе DP-859 авиакомпании «Победа». В компании рассказали, что самолет сел из-за повышенной температуры в салоне и необходимости дополнительно проверить системы кондиционирования. В пункт назначения пассажиров отправят другим самолетом, сообщила «Победа». Ориентировочное время вылета — 18:15 мск.