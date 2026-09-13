Пермский «Амкар» проиграл первый матч в сезоне на своем поле

«Амкар-Пермь» в матче 9-го тура первого этапа Второй лиги А, группа «Серебро» в домашней игре уступил ФК «Тюмень». Матч завершился поражением хозяев со счетом 2:3. Гости первыми дважды отличились в первом тайме. На 44 минуте Максим Михайлов сумел забить один ответный мяч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Во второй половине встречи «Амкар» восстановил равновесие — на 79 минуте это сделал нападающий Дмитрий Усов, но почти сразу «Тюмень» снова вышла вперед. У пермяков в активе по-прежнему 13 очков и пермская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице.