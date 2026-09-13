Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах достигло 76

При пожаре на пароме у западного побережья Филиппин погибло по меньшей мере 76 человек. Об этом написал Reuters со ссылкой на заявления местных властей. По их данным, 41 пассажира парома удалось спасти. Как минимум 13 человек все еще числятся пропавшими без вести. Всего на борту находилось более 130 пассажиров и членов экипажа.

Пожар возник в ночь на 10 сентября. Паром шел из Манилы в Корон — популярный туристический центр на острове Палаван. Очевидцы сообщают, что пожар быстро распространился по всему судну. Пожарным и спасателям удалось взойти на борт сгоревшего парома только примерно через сутки после начала пожара.

Власти Филиппин заявляют, что проводят идентификацию найденных останков и расследуют причины возникновения пожара.

Яна Рождественская