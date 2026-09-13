Ларри Эллисон решил не продавать акции Oracle на $7,5 млрд

Сооснователь и глава совета директоров технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон отказался от намерения продать 50 млн ее акций по правилу 10b5-1 до конца октября. Их общая стоимость оценивается в $7,5 млрд. Об этом заявила сама корпорация. В итоге никакая часть этих акций продана не была, и у господина Эллисона нет других планов по их продаже, уточнили в Oracle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларри Эллисон

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Ларри Эллисон

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

По данным The Wall Street Journal, если бы господин Эллисон в итоге продал 50 млн акций Oracle, это стало бы одной из крупнейших продаж акций в его жизни.

Ларри Эллисон — один из богатейших людей в мире, он находится на седьмом месте в рейтинге Bloomberg с состоянием в $204 млрд. Господину Эллисону принадлежит 38-процентная доля в корпорации Oracle.

За последний год акции Oracle подешевели более чем на 50%.

Яна Рождественская