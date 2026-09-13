Минпромторг предложил распространить госмониторинг цен на 24 вида продуктов

С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован на портале regulation.gov.ru.

В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты (говядина, свинина, баранина, курица), рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи — картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту.

Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от ФНС сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров. В перечень уполномоченных органов включены Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, ФАС и Росстат.

Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 января следующего года.