Застройщик пермского хлебозавода снизил уставный капитал в несколько тысяч раз

Уставный капитал ООО «Специализированный застройщик “Малкова 12”» снизился до 10 тыс. руб. Ранее он составлял 180 млн руб. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в Rusprofile 7 сентября. Единоличным владельцем общества является ООО «Ярус Инвест».

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ООО «СЗ “Малкова 12”» было зарегистрировано а 2021 году. Компания входит в девелоперскую «Ярус групп». Общество занимается строительством жилого комплекса на месте хлебозавода «Кондитер №8». Ранее сообщалось, что производственный цех предприятия перенесут, а на его месте возведут три дома высотой 14 и 16 этажей. Общая площадь жилой застройки составит 25,3 тыс. кв. м.