На Запорожской АЭС сообщили о 10 атаках БПЛА на учебно-тренировочный центр

Составлено ИИ-Ассистентъ

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС предназначен для подготовки персонала, а не для выработки энергии. В мае 2025 года сообщалось, что сотрудники станции постоянно проходят обучение в этом центре, а его здание расположено вблизи площадки ЗАЭС.

В сентябре 2025 года в корпусе «Г» центра находился тренажер, на котором готовили сотрудников к работе в реакторных залах. При повреждении корпуса или тренажера проведение таких занятий может осложниться, что затрагивает практическую инфраструктуру подготовки персонала станции.