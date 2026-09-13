На Запорожской АЭС сообщили о 10 атаках БПЛА на учебно-тренировочный центр
Представители Запорожской АЭС заявили о серии атак на учебно-тренировочный центр станции. Согласно заявлению ЗАЭС, с вечера 12 сентября ВСУ применили беспилотные летательные аппараты более десяти раз.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Масштаб повреждений уточняется, — сообщили на станции. — При этом сохраняется высокая опасность повторных атак».
Представители ЗАЭС добавили, что ситуация на станции находится под контролем. Радиационный фон — в пределах нормы.
Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС предназначен для подготовки персонала, а не для выработки энергии. В мае 2025 года сообщалось, что сотрудники станции постоянно проходят обучение в этом центре, а его здание расположено вблизи площадки ЗАЭС.
В сентябре 2025 года в корпусе «Г» центра находился тренажер, на котором готовили сотрудников к работе в реакторных залах. При повреждении корпуса или тренажера проведение таких занятий может осложниться, что затрагивает практическую инфраструктуру подготовки персонала станции.