В Татарстане на Волге утонул мужчина

49-летний татарстанец утонул во время купания в Волге в Лаишевском районе республики. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Трагедия произошла в дачном поселке Зеленый Бор. Мужчина вошел в воду и вскоре скрылся из виду. Тело погибшего обнаружили водолазы в 80 метрах от берега на глубине 4 метра и передали правоохранителям.

Накануне также сообщалось, что на реке Мензеле в Мензелинске утонул 54-летний мужчина во время рыбалки — он выпал из лодки и не смог выплыть.

Влас Северин