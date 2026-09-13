Песков назвал эскалационными слова Зеленского об ответе на удары по энергетике

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление прозвучало на фоне участившихся летом 2026 года ударов украинских сил по российской инфраструктуре. По данным на конец августа, под ударами оказывались российские нефтеперерабатывающие заводы, а также логистические центры Wildberries и Ozon.

Таким образом, предыстория обмена заявлениями выходила за рамки только энергетических объектов: в ней фигурировали как элементы топливной инфраструктуры, так и крупные логистические площадки. Слова о зеркальном ответе появились в этой последовательности взаимных ударов по объектам на территории России.