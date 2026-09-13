Песков назвал эскалационными слова Зеленского об ответе на удары по энергетике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о зеркальном ответе на удары по энергосистеме очередным проявлением эскалации.
«Это новое заявление в эскалационном стиле», — сказал господин Песков ИС «Вести». Он добавил, что это напомнило ему о заявленных планах нанести удар по экономике России.
Заявление прозвучало на фоне участившихся летом 2026 года ударов украинских сил по российской инфраструктуре. По данным на конец августа, под ударами оказывались российские нефтеперерабатывающие заводы, а также логистические центры Wildberries и Ozon.
Таким образом, предыстория обмена заявлениями выходила за рамки только энергетических объектов: в ней фигурировали как элементы топливной инфраструктуры, так и крупные логистические площадки. Слова о зеркальном ответе появились в этой последовательности взаимных ударов по объектам на территории России.