Почти 60 билетов продали на первый рейс судна «Восход-50» из Перми в Сарапул

На первый рейс восстановленного скоростного судна на водных крыльях «Восход-50» по маршруту Пермь—Сарапул было продано 59 билетов из 71. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края. Цена билета до города в Удмуртии — около 3 тыс. руб. Судно вышло из речного вокзала утром 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пермского края Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

«Кто-то отправился в короткую прогулку до Краснокамска или Усть-Качки, кто-то — в Чайковский на театральную постановку, а кто-то — до удмуртского Сарапула»,— говорится в сообщении. В пути «Восход-50» находился почти 10 часов.

В обратном направлении судно отправилось утром 13 сентября. О количестве проданных билетов данных нет. Следующие рейсы запланированы на 18-20 и 25-27 сентября.

Перевозчиком на маршруте выступает краевое предприятие «Пермское речное пароходство». «Восход-50» был построен в 1986 году в Феодосии. Последний раз судно ходило по Каме в 2002 году. В 2024 году «Восход-50» был передан в собственность Пермского края. В сентябре 2025 года судно отправилось на восстановление, которое завершилось в июне 2026-го.

Специалисты восстановили корпус судна, обновили системы, установили новый главный и вспомогательный двигатели. Заменили окна и внутреннюю обшивку, обновили пассажирские помещения и капитанскую рубку, установили системы видеонаблюдения и кондиционирования, а также новое электро-, радио- и навигационное оборудование.