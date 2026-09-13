В России создана максимально открытая и прозрачная избирательная система, аналогов которой в мире нет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Задачу добиться такого результата после 2012 года поставил президент Владимир Путин. ЦИК, по словам госпожи Памфиловой, с ней справился.

Глава Центризбиркома отметила, что во время протестов 2010-2012 годов существовала угроза «болотных революций», когда политическую ситуацию в стране пытались изменить извне «с помощью прикормленных западными элитами так называемых НКО». «Тогда президент Путин поставил задачу, чтобы в России была создана максимально прозрачная, открытая избирательная система, которая вызывает доверие людей, которая позволяет сделать так, чтобы легитимность выборов ни у кого не вызывала сомнений»,— сказала она на Международном фестивале молодежи (цитата по «РИА Новости»).

С того момента ЦИК работал над тем, чтобы выборы не становились поводом «для разного рода провокаций и революций», заверила Элла Памфилова. По ее мнению, за это время комиссия, «именно применяя современные технологии», смогла сделать избирательную систему максимально прозрачной. «Наш главный экзаменатор, наш главный судья — это наш народ. Именно он дает оценку тому, как мы работаем»,— указала она.

Серия массовых протестов, связанных с федеральными выборами в России, началась в декабре 2011 года после выборов в Государственную думу. После президентских выборов 2012 года, 6 мая, состоялась акция протеста на Болотной площади. Марш протестующих закончился столкновениями с полицейскими и ОМОНом. Десятки задержанных получили реальные сроки лишения свободы.