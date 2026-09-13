В Оренбургской области прокуратура организовала проверку из-за гибели ребенка в Сорочинском округе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительно установлено, что вчера, 12 сентября, произошло возгорание дома на ул. Гречушкина в селе Толкаевка. После тушения огня было обнаружено тело ребенка.

Надзорному ведомству с привлечением специалистов предстоит установить все обстоятельства произошедшего. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 109 УК РФ.

Сабрина Самедова