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Путин поблагодарил Розенбаума за вклад в гуманитарные инициативы

Путин направил телеграмму Розенбауму по случаю его 75-летия

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РФ Александру Розенбауму по случаю его 75-летия.

Александр Розенбаум перед началом выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России в 2006 году

Александр Розенбаум перед началом выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России в 2006 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Александр Розенбаум перед началом выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России в 2006 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Среди прочего, президент отметил «деятельный вклад» певца и композитора «в реализацию востребованных благотворительных, гуманитарных инициатив». Он пожелал юбиляру здоровья и успехов в делах.

После начала СВО Александр Розенбаум выступал для российских военнослужащих. В частности, участвовал в проекте Театра Армии «Клуб своих». Летом этого года он передал средства для борьбы с БПЛА военнослужащим Росгвардии, выполняющим боевые задачи, рассказывали в ведомстве.

Фотогалерея

Александр Розенбаум на сцене и в жизни

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«Куда ни плюнь — везде сплошные мачо, а очень не хватает мужиков»

«Куда ни плюнь — везде сплошные мачо, а очень не хватает мужиков»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум неоднократно бывал в Афганистане во время военного конфликта 1979-1989 годов и выступал перед советскими военнослужащими

Александр Розенбаум неоднократно бывал в Афганистане во время военного конфликта 1979-1989 годов и выступал перед советскими военнослужащими

Фото: ТАСС

Первый официальный сольный концерт певца состоялся 14 октября 1983 года в ленинградском Доме культуры милиции им. Ф. Э. Дзержинского

Первый официальный сольный концерт певца состоялся 14 октября 1983 года в ленинградском Доме культуры милиции им. Ф. Э. Дзержинского

Фото: Засеев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Музыкант выпустил около 30 сольных музыкальных альбомов. Он стал автором ряда стихотворных сборников («Белая птица удачи», «Синяя птица мечты», «Крылья Пегаса» и др.)

Музыкант выпустил около 30 сольных музыкальных альбомов. Он стал автором ряда стихотворных сборников («Белая птица удачи», «Синяя птица мечты», «Крылья Пегаса» и др.)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Песни Александра Розенбаума звучат в 20 фильмах и сериалах. Сам он снимался в фильмах «Побег на край света» (1991), «Чтобы выжить» (1993), «Не хлебом единым» (2005), «Сайд-степ» (2008)

Песни Александра Розенбаума звучат в 20 фильмах и сериалах. Сам он снимался в фильмах «Побег на край света» (1991), «Чтобы выжить» (1993), «Не хлебом единым» (2005), «Сайд-степ» (2008)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди наиболее известных песен Александра Розенбаума — «Утиная охота», «Вальс-бостон», «Вещая судьба», «Есаул», «Ау», «Налетела грусть», «Покажите мне Москву»

Среди наиболее известных песен Александра Розенбаума — «Утиная охота», «Вальс-бостон», «Вещая судьба», «Есаул», «Ау», «Налетела грусть», «Покажите мне Москву»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Розенбаум— народный артист России. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Александр Розенбаум— народный артист России. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2003-2007 годах Александр Розенбаум был депутатом Госдумы IV созыва&lt;br> На фото: с депутатом и певцом Иосифом Кобзоном (слева), 2006 год

В 2003-2007 годах Александр Розенбаум был депутатом Госдумы IV созыва
На фото: с депутатом и певцом Иосифом Кобзоном (слева), 2006 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум неоднократно становился лауреатом музыкальных премий «Шансон года» и «Золотой граммофон»&lt;br> На фото: руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой (справа) и Александр Розенбаум на творческом вечере, посвященном 70-летию кинорежиссера Станислава Говорухина (в центре), 2006 год

Александр Розенбаум неоднократно становился лауреатом музыкальных премий «Шансон года» и «Золотой граммофон»
На фото: руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой (справа) и Александр Розенбаум на творческом вечере, посвященном 70-летию кинорежиссера Станислава Говорухина (в центре), 2006 год

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум в роли чиновника и депутата в фильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым», 2005 год

Александр Розенбаум в роли чиновника и депутата в фильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым», 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуме певец входил в состав фракции «Единая Россия», занимал должность заместителя председателя комитета по культуре

В Госдуме певец входил в состав фракции «Единая Россия», занимал должность заместителя председателя комитета по культуре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум и заместитель председателя комитета по охране здоровья и спорту Госдумы Татьяна Яковлева, 2005 год

Александр Розенбаум и заместитель председателя комитета по охране здоровья и спорту Госдумы Татьяна Яковлева, 2005 год

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум во время выступления на концерте американского гитариста Чака Берри (справа). Концерт состоялся в Кремлевском дворце съездов в 2003 году

Александр Розенбаум во время выступления на концерте американского гитариста Чака Берри (справа). Концерт состоялся в Кремлевском дворце съездов в 2003 году

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ  /  купить фото

Певец известен как заядлый курильщик

Певец известен как заядлый курильщик

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ  /  купить фото

Певцы Вилли Токарев (слева) и Александр Розенбаум на церемонии вручения ежегодной Санкт-Петербургской премии «Достойная песня-2002» в концертном зале «Октябрьский», 2003 год

Певцы Вилли Токарев (слева) и Александр Розенбаум на церемонии вручения ежегодной Санкт-Петербургской премии «Достойная песня-2002» в концертном зале «Октябрьский», 2003 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером Валентином Гафтом, 2020 год

Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером Валентином Гафтом, 2020 год

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

В начале сентября 2025 года Московский государственный театр эстрады представил мюзикл «Вальс-Бостон» на песни Александра Розенбаума

В начале сентября 2025 года Московский государственный театр эстрады представил мюзикл «Вальс-Бостон» на песни Александра Розенбаума

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова (справа), 2008 год

Александр Розенбаум на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова (справа), 2008 год

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Розенбаум и зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин (справа) на праздновании дня рождения президента Ассоциации каскадеров России Александра Иншакова (в центре), 2007 год

Александр Розенбаум и зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин (справа) на праздновании дня рождения президента Ассоциации каскадеров России Александра Иншакова (в центре), 2007 год

Фото: Сергей Виноградов / Коммерсантъ

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«Куда ни плюнь — везде сплошные мачо, а очень не хватает мужиков»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Александр Розенбаум неоднократно бывал в Афганистане во время военного конфликта 1979-1989 годов и выступал перед советскими военнослужащими

Фото: ТАСС

Первый официальный сольный концерт певца состоялся 14 октября 1983 года в ленинградском Доме культуры милиции им. Ф. Э. Дзержинского

Фото: Засеев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Музыкант выпустил около 30 сольных музыкальных альбомов. Он стал автором ряда стихотворных сборников («Белая птица удачи», «Синяя птица мечты», «Крылья Пегаса» и др.)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Песни Александра Розенбаума звучат в 20 фильмах и сериалах. Сам он снимался в фильмах «Побег на край света» (1991), «Чтобы выжить» (1993), «Не хлебом единым» (2005), «Сайд-степ» (2008)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Среди наиболее известных песен Александра Розенбаума — «Утиная охота», «Вальс-бостон», «Вещая судьба», «Есаул», «Ау», «Налетела грусть», «Покажите мне Москву»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Розенбаум— народный артист России. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2003-2007 годах Александр Розенбаум был депутатом Госдумы IV созыва
На фото: с депутатом и певцом Иосифом Кобзоном (слева), 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Розенбаум неоднократно становился лауреатом музыкальных премий «Шансон года» и «Золотой граммофон»
На фото: руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой (справа) и Александр Розенбаум на творческом вечере, посвященном 70-летию кинорежиссера Станислава Говорухина (в центре), 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Розенбаум в роли чиновника и депутата в фильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым», 2005 год

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуме певец входил в состав фракции «Единая Россия», занимал должность заместителя председателя комитета по культуре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Розенбаум и заместитель председателя комитета по охране здоровья и спорту Госдумы Татьяна Яковлева, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Александр Розенбаум во время выступления на концерте американского гитариста Чака Берри (справа). Концерт состоялся в Кремлевском дворце съездов в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Певец известен как заядлый курильщик

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Певцы Вилли Токарев (слева) и Александр Розенбаум на церемонии вручения ежегодной Санкт-Петербургской премии «Достойная песня-2002» в концертном зале «Октябрьский», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Александр Розенбаум на церемонии прощания с актером Валентином Гафтом, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В начале сентября 2025 года Московский государственный театр эстрады представил мюзикл «Вальс-Бостон» на песни Александра Розенбаума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Александр Розенбаум на праздновании дня рождения руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова (справа), 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Александр Розенбаум и зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин (справа) на праздновании дня рождения президента Ассоциации каскадеров России Александра Иншакова (в центре), 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Виноградов

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