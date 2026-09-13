Путин поблагодарил Розенбаума за вклад в гуманитарные инициативы
Путин направил телеграмму Розенбауму по случаю его 75-летия
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РФ Александру Розенбауму по случаю его 75-летия.
Александр Розенбаум перед началом выступления президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России в 2006 году
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Среди прочего, президент отметил «деятельный вклад» певца и композитора «в реализацию востребованных благотворительных, гуманитарных инициатив». Он пожелал юбиляру здоровья и успехов в делах.
После начала СВО Александр Розенбаум выступал для российских военнослужащих. В частности, участвовал в проекте Театра Армии «Клуб своих». Летом этого года он передал средства для борьбы с БПЛА военнослужащим Росгвардии, выполняющим боевые задачи, рассказывали в ведомстве.