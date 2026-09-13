Гандболисты из Перми победили саратовцев

Гандбольный клуб «Пермские медведи» одержал победу над СГАУ «Саратов» в рамках матча предварительного этапа российской Суперлиги. Первая половина игры прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 15:15. Второй игровой отрезок заставил болельщиков понервничать, но в концовке хозяева площадки смогли завершить матч в свою пользу – 36:34. Лучшим игроком в составе гостей стал Илья Рябов. В составе пермяков - Сергей Болотин со 100% реализацией 7-метровых.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут 17 сентября в Подмосковье против «Чеховских медведей».