Экс-министра обороны Грузии арестовали за рассказ о расстреле абхазских бойцов в 90-х

Один из лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе арестован по обвинению в измене родине в форме саботажа. Об этом сообщает Interpressnews. В разное время господин Барамидзе занимал высокие посты в администрации президента Саакашвили, в том числе пост министра обороны (2004).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @giorgibar Фото: @giorgibar

В заявлении прокуратуры написано, что экс-министр обороны «нанес вред государственным интересам Грузии» и «политике примирения с абхазами» тем, что в подкасте «Рождение Грузии» оппозиционного политика Иаго Хвичии он рассказал о якобы существовавшей в ходе грузино-абхазской войны 1992–1993 годов практике «расстрела абхазских бойцов на месте».

Экс-министр обороны Грузии, в частности, сказал: «У нас пленных не было. Их не брали в плен, а расстреливали». Тогда как абхазы, по его словам, «действовали в соответствии с русской воинской дисциплиной и пленных брали».

Это заявление вызвало возмущение Союза ветеранов Грузии (СВГ). Руководитель СВГ генерал Коба Кобаладзе, участвовавший в боевых действиях, назвал высказывание господина Барамидзе «полной ложью» и совместно с ветеранами обратился в прокуратуру.

Уже после ареста Георгий Барамидзе опубликовал в социальной сети заявление, в котором извинился за «неправильный термин» и пояснил, что имел в виду не расстрел пленных, а отказ брать в плен противника на поле боя, что, по его мнению, «две разные вещи». Свой арест господин Барамидзе назвал «выполнением задания Кремля».

Экс-министру обороны Грузии предъявлено обвинение по ст. 307 (измена родине) и ст. 318 (саботаж) УК. В такой взаимосвязи статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

МИД Абхазии обратился к международным организациям с требованием начать расследование «по факту признания экс-министром обороны Грузии военных преступлений грузинских войск в ходе боевых действий 1992–1993 годов».

Георгий Двали, Тбилиси