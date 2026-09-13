В Самару прибыла делегация из Республики Абхазия в рамках 440-летия города

Делегация из Республики Абхазия прибыла в Самару в рамках 440-летия города, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сухум

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Сухум

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Глава Самары Иван Носков сегодня, 13 сентября, провел встречу с представителями города Сухума, которые по его приглашению прибыли в город накануне 440-летия Самары.

«В составе делегации под руководством управляющей делами Администрации города Сухума Ирины Шония — представители структурных подразделений администрации города»,— говорится в сообщении.

Стороны обсудили итоги Дней Самары в Республике Абхазия, которые проходили в июле 2026 года с участием более 100 самарских артистов и спортсменов, и перспективы ряда совместных образовательных, культурных и спортивных проектов с участием детей и молодежи обоих городов.

Во время пребывания в Самаре делегация из Республики Абхазия посетит этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», выставку «Сделано в Самаре» на набережной реки Волги и примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину.

Сабрина Самедова