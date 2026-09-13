Глава СПЧ Фадеев заявил о 25 тыс. свидетельствах атак ВСУ на мирные объекты
Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека задокументировал 25 тыс. атак Украины по мирным объектам на территории России. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Валерий Фадеев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Речь, по словам господина Фадеева, идет о школах, магазинах, кафе, ресторанах, рынках, частных домах и многоквартирных домах. «У нас уже задокументировано двадцать пять тысяч того, что называется прилетов, атак. И повторяю, это исключительно мирные объекты, есть пострадавшие, жертвы»,— сказал он в комментарии ТАСС.
Заявленный показатель связан с давней практикой Совета по документированию. В марте 2022 года Валерий Фадеев сообщал о намерении создать комиссию по расследованию военных преступлений на территории Украины, ДНР и ЛНР: предварительный сбор данных, по его словам, уже велся, однако члены СПЧ не поедут на места боевых действий до прекращения огня. То есть в публично описанной схеме упор делался на собираемые свидетельства, а не на непосредственный осмотр эпизодов.
В августе 2024 года Фадеев также сообщал о подготовке обращения в международные органы, в том числе в международные правозащитные организации, с требованием признать действия украинских военных в Курской области террористическими. Таким образом, документирование рассматривалось Советом не только как внутренний сбор материалов, но и как основа для обращений к международным институтам.