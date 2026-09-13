Глава СПЧ Фадеев заявил о 25 тыс. свидетельствах атак ВСУ на мирные объекты

Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека задокументировал 25 тыс. атак Украины по мирным объектам на территории России. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Речь, по словам господина Фадеева, идет о школах, магазинах, кафе, ресторанах, рынках, частных домах и многоквартирных домах. «У нас уже задокументировано двадцать пять тысяч того, что называется прилетов, атак. И повторяю, это исключительно мирные объекты, есть пострадавшие, жертвы»,— сказал он в комментарии ТАСС.