В российских школах в 2,5 раза увеличили число часов на начальную военную подготовку

С этого учебного года количество часов, отведенных на начальную военную подготовку в российских школах, было увеличено. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«На нее отводится 50% от курса "Основы безопасности и защиты Родины", — сказал господин Кравцов РИА Новости. — То есть за четыре учебных года это 68 часов».

Распределение часов происходит равномерно: по 34 часа отводится на 8–9 и 10–11 классы.

Ранее доля начальной военной подготовки в рамках указанного предмета составляла лишь 20% от общего времени.