В российских школах в 2,5 раза увеличили число часов на начальную военную подготовку
Кравцов: Минпросвещения увеличило часы на начальную военную подготовку в школах
С этого учебного года количество часов, отведенных на начальную военную подготовку в российских школах, было увеличено. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
«На нее отводится 50% от курса "Основы безопасности и защиты Родины", — сказал господин Кравцов РИА Новости. — То есть за четыре учебных года это 68 часов».
Распределение часов происходит равномерно: по 34 часа отводится на 8–9 и 10–11 классы.
Ранее доля начальной военной подготовки в рамках указанного предмета составляла лишь 20% от общего времени.
Увеличение доли начальной военной подготовки означает расширение обязательного содержания курса: для 10–11-х классов в требованиях закреплены знания об элементах начальной военной подготовки, включая общевоинские уставы, строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовки, а также знания требований безопасности при обращении со стрелковым оружием. Так содержание предмета «Основы безопасности и защиты Родины» смещается от общего курса ОБЖ к освоению конкретных военных дисциплин.
Новый предмет заменил ОБЖ с 1 сентября 2024 года, а федеральную учебную программу поручено разрабатывать Минобороны и МЧС. Реализация зависит не только от учебного плана: в 2023 году отмечалась нехватка учителей для предмета, при этом желающие, в том числе участники боевых действий, могли пройти переподготовку и преподавать его. В феврале 2024 года в педагогическом сообществе сомневались, что удастся укомплектовать учебниками все школы к новому учебному году.