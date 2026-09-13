Прикамье стало одним из лидеров по росту пунктов выдачи заказов

Пермский край стал одним из самых активных регионов в стране по темпам открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Как сообщает «Ъ», в начале сентября 2026 года их количество увеличилось на 22%. Это второй показатель в рейтинге российских регионов, наиболее существенный рост наблюдается в Екатеринбурге (24%).

В то же время открытие новых ПВЗ в России стало замедляться. За год количество таких объектов увеличилось в среднем на 12% годом ранее этот показатель составлял 38%. Как отмечают аналитики, появление новых пунктов также тормозят высокая конкуренция, растущая арендная плата и оплата труда, которые негативно влияют на рентабельность. Кроме того, на их число влияют и боевые действия. По оценке Международной ассоциации развития, маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП), в результате атак на склады пострадало более 400 тыс. продавцов, а совокупные убытки составили 600–800 млрд руб., из которых только потери товаров продавцов — около 500 млрд руб.