ТРК «Урал» в Челябинске эвакуирован из-за задымления

В Челябинске проведена эвакуация посетителей и персонала торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Урал», сообщили очевидцы. Причиной инцидента стало задымление в помещениях центра.

Система автоматического оповещения ТРК рекомендовала сотрудникам и посетителям покинуть здание в экстренном порядке. Информация о локализации очага задымления и наличии пострадавших на текущий момент уточняется.

ТРК «Урал» расположен в Советском районе Челябинска на улице Воровского. Объект является одним из ключевых многофункциональных центров города, объединяющим торговые площади, многозальный кинотеатр и зоны общественного питания.

Евгений Рыженьков