В России на треть выросло число совершивших террористические преступления подростков

В первой половине 2026 года около 50 несовершеннолетних в России стали фигурантами дел о террористических преступлениях, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель отдела по предупреждению распространения деструктивной информации в интернете УБК МВД Антон Растащенов.

«Преступления террористического характера совершило порядка 50 несовершеннолетних, — рассказал господин Растащенов (цитата по ТАСС), — это на 28% больше, чем в первом полугодии прошлого года». Он добавил, что мошеннические действия совершили 494 несовершеннолетних, что на 40% больше, чем годом ранее.

Число потерпевших среди несовершеннолетних по всем видам киберпреступлений составило около 6 тыс. человек (рост на 35,5%). Жертвами мошенничества стали 1 877 подростков (рост на 3,9%).

В МВД пояснили, что к категории преступлений террористического характера относятся не только непосредственно теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование, а также несообщение о готовящихся преступлениях.