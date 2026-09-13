В России на треть выросло число совершивших террористические преступления подростков
МВД: за полгода в России 50 подростков совершили террористические преступления
В первой половине 2026 года около 50 несовершеннолетних в России стали фигурантами дел о террористических преступлениях, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель отдела по предупреждению распространения деструктивной информации в интернете УБК МВД Антон Растащенов.
«Преступления террористического характера совершило порядка 50 несовершеннолетних, — рассказал господин Растащенов (цитата по ТАСС), — это на 28% больше, чем в первом полугодии прошлого года». Он добавил, что мошеннические действия совершили 494 несовершеннолетних, что на 40% больше, чем годом ранее.
Число потерпевших среди несовершеннолетних по всем видам киберпреступлений составило около 6 тыс. человек (рост на 35,5%). Жертвами мошенничества стали 1 877 подростков (рост на 3,9%).
В МВД пояснили, что к категории преступлений террористического характера относятся не только непосредственно теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование, а также несообщение о готовящихся преступлениях.
Показатель МВД следует рассматривать на фоне более широкого вовлечения детей в террористические и экстремистские преступления. В концепции развития системы профилактики, опубликованной в июне 2026 года, указано, что за 2025 год в таких преступлениях участвовал 391 ребенок; отдельно число несовершеннолетних, участвовавших в терактах, выросло с 30 в 2022 году до 249 в 2025-м.
Вовлечение через интернет связывали с распространением радикальных настроений и вербовочной деятельностью в сети. Еще в октябре 2020 года к факторам такой уязвимости относили психологические последствия локдаунов, депрессию, социальную изоляцию и утрату источников дохода; эти условия назывались питательной средой для террористической пропаганды и вербовки в интернете.