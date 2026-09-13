На Камчатке произошел блэкаут в нескольких городах

Энергоснабжение как минимум двух городов Камчатского края было нарушено 13 сентября из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в Камчатскэнерго.

«Под отключением население и объекты в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово (частично)», — указано в сообщении.

«Камчатка-Информ» уточняет, что света нет также в Вилючинске, Николаевке, Паратунке, Сосновке, Раздольном, Термальном.

Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Причины ЧП в компании не уточнили. Ведутся аварийные работы.