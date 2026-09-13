На Камчатке произошел блэкаут в нескольких городах
Энергоснабжение было нарушено в городах Камчатки из-за аварии на ТЭЦ
Энергоснабжение как минимум двух городов Камчатского края было нарушено 13 сентября из-за аварии на Камчатской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в Камчатскэнерго.
«Под отключением население и объекты в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово (частично)», — указано в сообщении.
«Камчатка-Информ» уточняет, что света нет также в Вилючинске, Николаевке, Паратунке, Сосновке, Раздольном, Термальном.
Сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Причины ЧП в компании не уточнили. Ведутся аварийные работы.
Камчатка — изолированный энергорайон с ограниченными собственными первичными энергоресурсами. По оценке аналитика Kept Сергея Роженко, альтернативой местной генерации де-факто служит завоз дизельного топлива или сжиженного природного газа, что либо накладно, либо требует создания новой инфраструктуры.
Запас мощности в системе также ограничен: в июле 2025 года глава «Системного оператора» Федор Опадчий заявлял, что до 2030 года в Центральном энергорайоне Камчатки может сформироваться дефицит мощности в объеме 26–31 МВт.