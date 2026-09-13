В ДТП в Челябинской области один человек погиб и трое пострадали

В массовой аварии в Сосновском округе водитель одной из машин погиб, еще три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 12 сентября на дороге Челябинск — Харлуши 21-летний бесправный водитель Ford Focus при неустановленных обстоятельствах врезался в попутный автомобиль Mazda 3 под управлением 41-летнего водителя. После он выехал на встречную полосу, где касательно столкнулся с машиной Haval Jolion под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля Ford, снятого с учета из-за продажи, погиб на месте. Его пассажира, а также водителя и пассажира машины Haval госпитализировали.