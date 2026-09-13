С начала 2026 года в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов
За восемь месяцев текущего года в столице зарегистрировано 619 аварий с участием мотоциклистов. Показатель снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По словам чиновника, несоблюдение правил дорожного движения по-прежнему является одной из ключевых причин подобных происшествий. «Мотосезон подходит к концу, и с наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменение дорожных условий», — сказал заммэра (цитата по «Интерфаксу»).
Он призвал поддерживать безопасную дистанцию, соблюдать правила перестроения и очередность проезда. Также мотоциклистов просят избегать резких маневров, использовать защитную экипировку и перед каждой поездкой проверять техническое состояние транспортного средства.
В 2023 году в Москве сообщали о запуске контроля езды на мотоцикле без шлема: около 500 камер Центра организации дорожного движения должны фиксировать такие нарушения. Это один из конкретных городских механизмов, направленных на безопасность мотоциклистов.
Система нацелена на отдельное нарушение — отсутствие шлема, а не на все возможные причины ДТП. Поэтому ее работа дополняет общую картину аварийности, но сама по себе не описывает весь состав происшествий с участием мотоциклистов.