С начала 2026 года в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

За восемь месяцев текущего года в столице зарегистрировано 619 аварий с участием мотоциклистов. Показатель снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам чиновника, несоблюдение правил дорожного движения по-прежнему является одной из ключевых причин подобных происшествий. «Мотосезон подходит к концу, и с наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменение дорожных условий», — сказал заммэра (цитата по «Интерфаксу»).

Он призвал поддерживать безопасную дистанцию, соблюдать правила перестроения и очередность проезда. Также мотоциклистов просят избегать резких маневров, использовать защитную экипировку и перед каждой поездкой проверять техническое состояние транспортного средства.