Более 30 детей задержали в Вологде за кражу шоколадок и йогуртов из магазина

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31 несовершеннолетнего за кражу продуктов из супермаркета в Вологде. Самому младшему из задержанных — девять лет, самому старшему — 16 лет, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Несовершеннолетние вынесли шоколадки, йогурты и фрукты, не оплатив их на кассе. Их задержали возле супермаркета и отвезли в отдел полиции, где опросили в присутствии законных представителей. Задержанные объяснили, что продукты решили украсть «спонтанно», когда проходили мимо магазина.

Подростки и дети собрались на прогулку по объявлению в социальной сети, указано в сообщении. Администратор группы, где была размещена эта публикация, оказался среди задержанных. Сотрудники МВД оценивают сумму причиненного ущерба и проводят профилактические беседы с несовершеннолетними.