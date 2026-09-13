Российская армия взяла харьковский Черняков

Составлено ИИ-Ассистентъ

Черняков находится на харьковском направлении, где в мае 2024 года российским военным во время штурмов удалось прорвать первый украинский эшелон обороны и занять несколько населенных пунктов вдоль линии границы. Украинский Генштаб тогда признавал, что обстановка на этом направлении остается сложной, российская армия имеет тактический успех, а ВСУ развертывают резервы для стабилизации ситуации.

В июне 2024 года, по заявлению главы администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталия Ганчева, продвижение российских войск на севере области замедлилось после подтягивания украинских резервов. Таким образом, контроль над Черняковым относится к участку, где ранее уже требовалось усиление обороны, однако само по себе взятие населенного пункта не позволяет судить о дальнейшем масштабе продвижения.