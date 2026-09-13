Писатель Сергей Шаргунов станет хедлайнером челябинского «Рыжего феста»

Писатель, журналист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов станет ключевым участником Южноуральской книжной ярмарки «Рыжий фест — 2026» в Челябинске. Как сообщили организаторы мероприятия на своем сайте, 19 сентября автор проведет серию встреч, в рамках которых представит новые произведения и примет участие в дискуссионных площадках.

Программа выступлений господина Шаргунова на ярмарке включает три блока. На площадке «Форум» писатель представит главы из готовящейся книги, посвященной литератору Юрию Казакову. В рамках площадки «Люди» запланирована презентация его нового романа «Попович». Завершит участие в фестивале паблик-ток на тему «Кризис веры и поиск истины», в котором также примет участие писательница Марина Чуфистова.

Сергей Шаргунов — выпускник факультета журналистики МГУ, автор книг «1993. Семейный портрет на фоне горящего дома», «Катаев. Погоня за вечной весной», «Ура!». Является лауреатом премий «Большая книга», «Дебют» и премии правительства РФ в области культуры. Ранее занимал посты главного редактора журнала «Юность» и издания «Свободная пресса». С 2019 года господин Шаргунов входит в состав Совета при президенте РФ по русскому языку и Патриаршего совета по культуре.

Евгений Рыженьков